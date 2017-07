Auto en huis in alle vroegte beschoten in Putte, geen gewonden

PUTTE - In de Zuster Will van Hooijdonkstraat in Putte is zaterdagochtend in alle vroegte door onbekenden meerdere keren geschoten op een auto en een huis. De bewoonster van het huis meldde rond vier uur de beschieting bij de politie.

De meeste kogels zijn volgens de politie op de auto afgevuurd. De dader of daders zijn met een auto in de richting de Postbaan gevlucht. Agenten zochten nog enige tijd tevergeefs naar de vluchtauto met de daders.



Geen gewonden

In het huis lagen enkele mensen te slapen. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek.



Eind november 2016 werden in de Schoolstraat ook een huis en auto beschoten. Deze straat is in de omgeving van de Zuster Will van Hooijdonkstraat. De politie heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat er een verband is tussen beide voorvallen.