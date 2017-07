Cafébezoekers belagen agenten die ambulancemedewerkers willen helpen

EINDHOVEN - Politieagenten zijn vrijdagavond lastiggevallen voor een café in de Antwerpenlaan in Eindhoven. Een 47-jarige Eindhovenaar is aangehouden.

De politie was naar het café gegaan om daar ambulancepersoneel bij te staan. In het café was een bezoeker hard op zijn hoofd gevallen en er hing een grimmige sfeer.



Man kruipt achter stuur ambulance

Toen de gevallen cafébezoeker in de ambulance werd behandeld, klom een andere cafébezoeker - die vermoedelijk dronken was - achter het stuur van de ambulance. Een agent sprak hem daarop aan, maar hij luisterde niet. Daarop werd hij met kracht uit de ambulance gehaald.



Daarop werden de agenten belaagd. De aangehouden Eindhovenaar schold hen uit en gooide een glas bier over een agent. Hij is meegenomen naar het politiebureau. Hij had flink gedronken en zit nog altijd vast.