'We hebben geen knikkende knieën', Oranjeleeuwinnen klaar voor kwartfinale tegen Zweden

ZEIST - De Oranjeleeuwinnen zijn vol vertrouwen in aanloop naar de kwartfinale van het EK voetbal voor vrouwen. Zaterdagavond treedt de ploeg in Doetinchem aan tegen de sterke Zweedse dames. "Wij krijgen geen knikkende knieën, ze zijn te pakken", zegt Daniëlle van de Donk uit Valkenswaard. In onderstaand blog een uitgebreide voorbeschouwing.