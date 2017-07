Graf per ongeluk geruimd op Eindhovense begraafplaats: 'Een heel erge fout'

EINDHOVEN - Cor de Weerd kreeg de schrik van zijn leven toen hij afgelopen week het graf van zijn ouders bezocht op het Sint Joris-kerkhof in Eindhoven. De grafsteen was verdwenen. “Het gaat niet om vandalisme, het is echt een fout van de parochie”, bevestigt deken René Wilmink van de parochie aan Omroep Brabant.

Wat er precies mis is gegaan, is nog niet bekend. Tegenover het ED vertelt De Weerd dat de grafrechten tot 2023 netjes betaald waren. Hij noemt de situatie ‘een schande’.



Restanten in container

De 62-jarige Eindhovenaar vond de restanten van de grafsteen van zijn ouders verderop in een container.

Wilmink spreekt van een vreselijke situatie. “Het is heel erg. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de parochie en we gaan dit netjes oplossen.”