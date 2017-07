Motorrijder overleden na ongeluk op de Beneluxlaan in Oosterhout

BAVEL - De 58-jarige motorrijder uit Bavel die woensdag 26 juli in Oosterhout zwaargewond raakte bij een ongeluk op de Beneluxlaan in Oosterhout, is vrijdag overleden. Dat meldt de politie zaterdag.

De man werd op de Beneluxweg aangereden door een auto die vanuit de Vondellaan de weg opdraaide en raakte daarbij zwaargewond. Ook kreeg hij ter plekke een hartstilstand.



De motorrijder is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij vrijdag overleden.