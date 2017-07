Angélique krijgt nachtelijk bezoek van... drie koeien

SCHIJNDEL - Angélique van der Steen uit Schijndel werd vrijdagnacht wakker van rare geluiden bij haar voordeur. Toen ze rond twee uur ging kijken, stonden daar drie koeien.

Angélique was verrast. Ze vermoedde namelijk dat het lawaai afkomstig zou zijn van haar dochter die thuiskwam.



Dit bleek niet het geval en dus waarschuwde Angélique de politie. Agenten slaagden er vervolgens in de dieren te vangen. De koeien bleken afkomstig van een boerenbedrijf achter haar huis.



"De boer was in totaal twaalf koeien kwijt", vertelt Angélique. "Drie anderen waren ergens anders aan de wandel en zes waren naar een ander weiland gelopen."



Poep

De omheining van de wei was eerder deze week vernield door een hond die achter de koeien was aangegaan.



De koeien lieten nog een souvenir achter. Ze poepten bij de voordeur en de auto. De auto raakte ook licht beschadigd. "Maar we hebben een komische nacht gehad", laat de vrouw aan TV Schijndel weten.