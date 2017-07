Drie minderjarige jongens bekogelen vanaf brug plezierjacht met stenen

GEERTRUIDENBERG - De politie is op zoek naar drie minderjarige jongens die zaterdagmiddag vanaf de brug op de Kanaalweg in Geertruidenberg een plezierjacht met stenen hebben bekogeld. De jongens gooiden rond kwart over één de steenslag vanaf de brug naar beneden.

Het jacht, dat over het Kanaal naar de Amer voer, raakte beschadigd en op de boot werd een vrouw door de stenen geraakt. Haar verwondingen vallen mee, laat wijkagent Nardy Kapitein weten. De vrouw zat samen met een man aan boord van een plezierjacht.



De politie is op zoek naar de drie jongens die ongeveer twaalf jaar oud zijn. De jongens waren op de fiets. Een van hen droeg een grijs jack met een capuchon. Behalve de schadeafhandeling wil de politie ook ‘een goed gesprek’ met de jongens.