Eindhovense voetbalrobots naar halve finale RoboCup in Japan

EINDHOVEN/NAGOYA - De robots van Tech United, het team van de TU Eindhoven, staan in de halve finale van de RoboCup 2017 in Japan, het wereldkampioenschap voor intelligente robots. Als ze winnen, staan ze voor de tiende keer in de WK-finale voetbal.

Het toernooi in Japan is voor de Eindhovense voetbalrobots tot nu toe een succes. In de voorrondes werden alle elf wedstrijden gewonnen. Het totale doelsaldo staat tot nu toe op 89 doelpunten voor en 8 tegen. Mocht Tech United de finale winnen, dan wordt dat hun vierde wereldtitel. Ook vorig jaar werden ze kampioen.



De tafelhoge robots spelen vijf tegen vijf met een echte voetbal, in twee helften van een kwartier. Ze zijn van tevoren geprogrammeerd, maar zodra het fluitsignaal klinkt voetballen ze compleet zelfstandig en zijn de mensen slechts toeschouwer. LEES OOK: Voetbalrobots TU/e zorgen voor doelpuntenregen op WK, ook team van ASML opzijgezet Alle wedstrijden zijn live te volgen via het YouTube-kanaal van het team.