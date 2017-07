Michael van Gerwen krijgt flinke kritiek van Phil Taylor: 'Word volwassen'

BLACKPOOL - Phil Taylor won vrijdagavond ruim van Michael van Gerwen. Na afloop van de wedstrijd haalde hij nog eens flink uit naar de regerend wereldkampioen. De Engelsman was boos over het feit dat Van Gerwen eerder tijdens de wedstrijd met Simon Whitlock een appje stuurde naar Vincent van der Voort.

Tijdens de tweede onderbreking van de wedstrijd tussen Van Gerwen en Whitlock stuurde Mighty Mike een appje naar Van der Voort met de tekst 'doei, doei, Whitlock'.



Taylor ziet het als een oncollegiale actie van Van Gerwen. "Hij heeft Vincent van der Voort vanavond niets gestuurd, toch? Het is echt belachelijk", zei Taylor na zijn 16-6 zege tegenover Sky Sports.Taylor ging verder. "Tijdens de wedstrijd tegen Whitlock stond hij met 8-2 voor en toen stuurde hij een bericht naar Van der Voort, 'Simon Whitlock ligt eruit'. Wat is hij aan het doen? Hij is een professional, kom op zeg. Hij is de nummer één van de wereld. Word volwassen!""Het is echt stom wat hij heeft gedaan, dat ga ik hem sowieso nog vertellen", aldus Taylor.