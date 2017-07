Ranomi Kromowidjojo pakt WK-zilver op 50 meter vlinderslag

EINDHOVEN - Ranomi Kromowidjojo is zaterdag tweede geworden op de 50 meter vlinderslag op het WK. In Boedapest was alleen de Zweedse Sarah Sjöström sneller.

Kromowidjojo plaatste zich vrijdag met de vijfde tijd voor de finale van de 50 meter vlinderslag. Tijdens de finale kwam de zwemster van NTC Eindhoven fantastisch uit en daardoor tikte ze als tweede aan. Osman Farida uit Egypte werd derde, op een honderdste van een seconde.



Na afloop van de race straalde Kromowidjojo. "Dit is super. Ik heb een dik persoonlijk record gezwommen en ben tweede van de wereld, in een supersterk veld", zei ze na afloop van de finale tegenover de NOS. "Dit is geen verkeerde uitslag."