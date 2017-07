'Het is m'n kindje', onduidelijk hoelang exploitant ramp-attractie Chaos moet missen

TILBURG - Het zijn zware dagen voor kermisexploitant Toon van de Weerdt. Hij sloot zijn attractie Chaos op de Tilburgse Kermis na het dodelijke ongeluk met zo’n zelfde attractie in Ohio. “Gestrest, zenuwachtig en onzeker", omschrijft hij zijn gevoel bij Kermis FM. Daar komt bij dat hij zelf de financiële gevolgen moet dragen. "Als het onderzoek lang gaat duren, hebben we maanden geen inkomsten.”

Het zou donderdag een kermisdag als alle andere moeten worden voor de Chaos op de Tilburgse Kermis. Dat liep heel anders toen daar ineens de beelden waren van het dodelijk ongeluk met de Fire Ball in Ohia. “Er was veel ongeloof”, beschrijft Van de Weerdt zijn eerste gedachten. “Toen bleek dat het toch echt de waarheid was.”



Meteen was er contact tussen hem, de fabrikant en de gemeente Tilburg. “We kregen van de fabrikant het advies om de attractie te sluiten”, en dat volgde hij meteen op. “Ik had er laatst nog met m’n dochter ingezeten. Maar natuurlijk namen we geen enkel risico!”



Geen inkomsten

Niet draaien, betekent ook geen inkomsten. “Dat is het ondernemersrisico. De fabrikant heeft het advies gegeven, en wij volgen dat op. Dan zijn de kosten voor ons”, legt hij uit bij Kermis FM uit.



Hoe groot die kosten straks zijn, is afhankelijk van hoelang het onderzoek duurt naar de Chaos. Maandag zal de attractie worden afgebroken en gaat ‘ie terug naar de fabrikant KMG in Neede, Gelderland. “Als we maanden geen inkomsten hebben door het onderzoek, wordt het een stuk moeilijker.”



'Mijn leven'

De Chaos is de enige attractie van exploitant. “Het is mijn leven, ik behandel ‘m als mijn eigen kindje”, vertelt hij. Hij wil zijn attractie zo snel mogelijk weer laten draaien. Bang dat mensen er niet meer in durven, is hij niet. “Na een treinongeluk stappen we dan ook niet in de trein?”



“Er zullen mensen zijn die even willen overslaan”, gaat hij verder. “Moet ik ze ongelijk geven? Misschien wel, misschien niet.” Voorlopig moet hij eerst het onderzoek bij de fabrikant afwachten. “Het is hopen op het beste.”