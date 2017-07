Dames Oranje zitten zonder feest te vieren op roze wolk: 'Ik slaap al in de bus'

DOETINCHEM - Na de 2-0 overwinning zitten de speelsters van Oranje even op een roze wolk. Daar stappen ze echter al snel weer vanaf, donderdag wacht de halve finale op het EK. "We gaan er met vertrouwen heen."

"We zitten even op een wolkje", geeft Jackie Groenen ze zich met Oranje wist te verzekeren van een plek bij de laatste vier op het EK. "Dat mag even. Maar we beseffen ons allemaal dat we naar voren moeten kijken. Ik moet echt zoeken naar worden, ik denk heel de tijd: O my god, we staan in de finale."



Het vieren van de winst zit er niet echt in voor Groenen. "Ik denk dat ik in de bus al in slaap val." Daniëlle van de Donk kijkt uit naar het volgende duel, in Enschede. "Dat is supervet. Ik kan niet wachten. We hopen dat iedereen achter ons gaat staan en ons energie geeft. We pakken door waar we mee bezig zijn en gaan er met vertrouwen heen."