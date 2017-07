Eerste goal Hirving Lozano, prachtige treffer Mauro Júnior en rake klap bij RKC

EINDHOVEN - De start van de competitie komt steeds dichterbij. In aanloop naar het nieuwe seizoen oefenden veel Brabantse profclubs zaterdag. Hirving Lozano scoorde twee keer voor PSV, de Eindhovenaren wonnen met 4-0 van De Treffers. NAC won van Excelsior, terwijl er bij de wedstrijd van Willem II zeven treffers vielen. Een rondje langs de velden.

De Treffers-PSV 0-4

PSV speelde achter gesloten deuren een wedstrijd tegen De Treffers, uitkomend in de tweede divisie. Bij de Eindhovenaren speelden de spelers die donderdag in de Europa League-wedstrijd tegen NK Osijek niet aan de start verschenen. Davy Pröpper opende de score op aangeven van Hirving Lozano, de Mexicaan maakte na een half uur spelen zelf de 0-2.



Sam Lammers scoorde de laatste twee PSV-treffers. De eerste maakte hij nog voor rust, zijn tweede scoorde de spits een kwartier voor tijd. Lozano werd na twintig minuten in de tweede helft vervangen door Adam Maher.



Cercle Brugge-Willem II 5-2

Na een paar minuten spelen keek Willem II in België al tegen een 2-0 achterstand aan. Nog voor rust viel de 3-0. Na een uur spelen maakte Jordy Croux vanaf de strafschopstip de 3-1, vijf minuten later maakte Karim Coulibaly de aansluitingstreffer. Daar bleef het bij voor de Tricolores, Cercle scoorde nog twee keer en won met 5-2.



Bij Willem II speelde de Spaanse aanwinst Pedro Chirivella negentig minuten.



NAC-Excelsior 1-0

Lachende gezichten in Breda. Spits Thierry Ambrose was blij met de assist op Manu Garcia, die tegen de concurrent in de eredivisie de enige treffer maakte. Pablo Mari is vooral trots. De verdediger, met een kopbal dicht bij een tweede NAC-treffer, is de nieuwe aanvoerder van de ploeg van trainer Stijn Vreven.



RKC verloor in Brussel met 1-0. De Belgische ploeg stond een deel van de tweede helft met een man minder op het veld. Na iets meer dan een uur spelen werd Ferber van het veld gestuurd, uit frustratie sloeg hij Gigle N'Defe in zijn gezicht.In Engeland speelt Jong PSV om de Challenge Cup. In het eerste duel werd er gewonnen van Glasgow Rangers. De ploeg van Dennis Haar won met 3-1, mede door een schitterende treffer van Mauro Júnior. De Braziliaan, die deze zomer de overstap maakte van Desportivo Brasil, schoot van afstand de 1-0 binnen. Ook Matthias Verreth en Philippe Rommens kwamen tot scoren.Voor de wedstrijd tussen FC Oss en SC City Pirates Antwerpen werden de technische staf en spelers voorgesteld aan het aanwezige publiek. De aanwezige toeschouwers kregen vervolgens vijf doelpunten te zien. Fatih Kamaci, Joël Thomas, Thijs van Pol, Richard van der Venne en Erik Quekel scoorden voor de ploeg uit Oss.FC Eindhoven heeft de supporters van Eendracht Aalst geen pleziere fandag gegeven. In het Pierre Cornelisstadion won FC Eindhoven met 0-3. Kyle De Silva, Joran Vermeulen en Dennis Van Vaerenbergh waren de doelpuntenmakers van de Blauw-Witten.In stadion De Geusselt speelde Helmond Sport een dubbele wedstrijd tegen MVV. Eerst speelden de basisploegen van beide ploegen twee keer 35 minuten tegen elkaar, vervolgens kwamen de reserves van Helmond Sport en MVV twee keer 35 minuten in actie. Het eerste duel werd door MVV gewonnen met 2-0, in het tweede duel vielen geen doelpunten.