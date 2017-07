Mogelijke link tussen mislukte overval Zundert en beroving in Venlo

ZUNDERT - De politie in Venlo onderzoekt of er een verband is tussen de mislukte overval in Zundert en een beroving op woensdag 19 juli in Venlo. Toen werd een man beroofd van een groot geldbedrag.

Vier Bredase mannen en een man uit Oosterhout werden afgelopen vrijdagmiddag aangehouden toen ze onderweg waren iemand te overvallen in de buurt van de voormalige Rabobank in Zundert. De verdachten sloegen op de vlucht, maar werden niet veel later klemgereden door een arrestatieteam.



Een van de verdachten werd bij de arrestatie in zijn arm geschoten. Een zesde verdachte meldde zich later op de dag bij de politie.



'Onderzoek in volle gang'

Hoe de zaak mogelijk verbonden is aan de overval in Venlo, is niet duidelijk. "De politie onderzoekt op welke manier beide zaken met elkaar te maken hebben", schrijft de politie in een persbericht. "Het onderzoek is in volle gang en op dit moment kan geen aanvullende onderzoek worden gegeven."