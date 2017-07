Eindhovense robots halen uit en plaatsen zich voor finale RoboCup

NAGOYA - De robotvoetballers van Tech United, het team van de technische universiteit in Eindhoven, hebben zich in de nacht van zaterdag op zondag overtuigend geplaatst voor de finale van de strijd om de RoboCup2017. Team Nubot werd in de halve eindstrijd met 9-0 opzij gezet.

Tech United kwam al vroeg op voorsprong en werd in de kaart gespeeld doordat Nubot al snel met een robot minder moest spelen nadat die op hol sloeg en door de boarding ging.



Sterk verzwakte verdediging

Na de 2-0 viel er opnieuw een robot van Nubot uit en daarna liep Tech United snel verder uit. De sterk verzwakte verdediging van Nubot bood de Eindhovense robots nauwelijks weerstand. Halverwege was de stand al 6-0.



Tijdens de rust had Nubot de kans de uitgevallen robots te repareren, maar daar slaagde het niet op tijd in. Daardoor werd het team ook in de tweede helft onder de voet gelopen.



Het toernooi om de RoboCup geldt als het WK voor intelligente robots.