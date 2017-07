Froome weer naar Brabant: opnieuw aan de start in Profwielerronde Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Brabant bevalt Chris Froome echt. Eerder deze week deed de viervoudig Tourwinnaar mee aan de Acht van Chaam en toen liet hij zich ontvallen dat hij ook van het Omroep Brabant-programma Brabants Bont houdt.

Onze provincie heeft kennelijk een streepje voor bij de Brit, want op 13 augustus staat Froome aan de start van het Profcriterium in Etten-Leur. Twee jaar geleden, bij de negende editie van dit wielerspektakel was hij er ook al van de partij. Sterker nog: toen was hij er de snelste. Toen zei Froome al dat de mensen er 'heel vriendelijk' zijn.