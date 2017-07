Man krijgt in Tilburg bierglas in gezicht, verdachte zit vast

TILBURG - Een man is zaterdagnacht in Tilburg met een bierglas in het gezicht geslagen. De vermoedelijke dader zit vast.

Het slachtoffer heeft medische hulp gekregen; het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn. Het gaat om een man van 27 uit Noordwijkerhout. De verdachte is een 23-jarige Tilburger.



Diverse verwondingen

Rond halfdrie kwam er bij de politie een melding binnen van een vechtpartij bij een horecagelegenheid. De beveiliging zou hierbij hebben ingegrepen. Toen de politie arriveerde, vonden zij een man met diverse verwondingen in zijn gezicht.



De aanwezige beveiliging hield ondertussen een man in bedwang en droeg hem over aan de politie. Hij zou het slachtoffer met een bierglas in het gezicht hebben geslagen. De verdachte is aangehouden en hij zit vast voor verder onderzoek. Het is niet bekend bij welke uitgaansgelegenheid het zo uit de hand is gelopen.