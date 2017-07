Grote hoeveelheid drugs in schuur, duo aangehouden

WERKENDAM - In een schuur in Werkendam heeft de politie zaterdag verschillende soorten hard- en softdrugs ontdekt, waaronder ruim duizend pillen. Twee 20-jarige mannen zijn aangehouden.

Agenten gingen de schuur binnen na een anonieme tip dat vanuit daar gedeald zou worden.



Grondig doorzocht

Toen de politie rond het middaguur poolshoogte nam, was een 20-jarige Bredanaar in de schuur en zagen de agenten sporen van drugs. Vervolgens werd de schuur grondig doorzocht.



De man uit Breda werd aangehouden, evenals de 20-jarige bewoner van het huis waar de schuur bij hoort. De drugs zijn in beslag genomen.