Jongen ligt onder invloed van GHB op straat, omstanders voorkomen aanrijding

VALKENSWAARD - Twee jongeren die onder invloed van GHB waren, hebben zaterdagnacht in Valkenswaard voor overlast gezorgd. Eén van hen lag midden op straat. Het was volgens de politie aan omstanders te danken dat hij niet overreden werd.

Een andere knul moest ontnuchterd worden omdat hij een deur had vernield. De politie kreeg diverse meldingen over deze jongens. Op Facebook waarschuwt ze voor de gevolgen van het gebruik van ghb.



Meer jongeren behandeld

Juist afgelopen week werd bekend dat Novadic Kentron in de eerste helft van dit jaar bijna twintig procent meer jongeren moest behandelen dan in de vergelijkbare periode in 2016. Dit betekent overigens niet dat er meer verslaafden zijn: de provinciale verslavingsinstelling heeft ze eerder in beeld.



Eenderde van de jongeren die hulp kregen, was of is verslaafd aan cannabis. Dertien van de bijna zevenhonderd meisjes en jongens gebruik(t)en ghb.