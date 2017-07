'Meeste intense' Tilburgse Kermis ooit voor wethouder Erik de Ridder

TILBURG - Erik de Ridder heeft de meest intense Tilburgse Kermis achter de rug, sinds hij hiervoor als wethouder verantwoordelijk is. Hij zei dit zondagmiddag tijdens het gebruikelijke persgesprek op de laatste dag van het gigantische publieksevenement.

Vooral het incident waarbij een kind van drie jaar zwaargewond raakte in de attractie ‘Die Fantastische Reise’, maakte op hem grote indruk. De jongen kwam vast te zitten in een karretje, dat onderdeel was van deze attractie.



Ook de commotie die ontstond na een dodelijk ongeluk met een attractie in het Amerikaanse Ohio zal De Ridder bijblijven. Kermisexploitant Toon van de Weerdt stond met een vergelijkbare attractie in Tilburg. Hij besloot de 'Chaos' meteen te sluiten Verder was De Ridder te spreken over het goede verloop van de kermis en dan met name de dag waarop Roze Maandag samenviel met een EK-wedstrijd van de Oranjeleeuwinnen Aan de vooravond van zijn vakantie blikte De Ridder dus met gemengde gevoelens terug. "We hebben laten zien dat we op één dag echt een geweldig feest kunnen neerzetten. Dit jaar hebben we nog meer aandacht gegeven aan de beleving van de kermis. Onvergetelijk met een pretgarantie."