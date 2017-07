Tilburgse Kermis in cijfers: 450e editie, 4 kilometer aan dranghekken en 26 aanhoudingen

TILBURG - Het zit er bijna weer op. De Tilburgse Kermis. De internationale publiekstrekker beleefde zijn 450e editie en zo waren er meer cijfers om op een rijtje te zetten.

• 230 attracties, van de Jumper Jumper tot de Cake Walk.

• vier kilometer aan dranghekken om de kermisterreinen te omheinen.

• zevenhonderd verkeersborden moesten worden verwijderd, maar die worden na de begrafenis van de kermis, zondagavond, uiteraard teruggeplaatst.

• 26 mensen werden aangehouden, slechts één minder dan vorig jaar.

• twaalf keer rukte de brandweer uit, onder meer voor een liftopsluiting en wat klein brandjes.

• ruim veertigduizend liter urine werd ingezameld voor hergebruik.

• tien dagen lang zond KermisFM uit, met de hulp van ruim tweehonderd vrijwilligers.

• 143.000 liter zand werd gestort voor de Lazy Beach in de Piushaven.

• 17.000 berichten werden er verstuurd met een potentieel bereik van 67 miljoen en dat was twee keer zoveel als vorig jaar. De facebookpagina van de Tilburgse Kermis groeide met tienduizend volgers; het aantal instagramvolgers verdubbelde.

• En de 451e editie is over 365 dagen.