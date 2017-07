Drie Roemeense mannen opgepakt na uitdelen kopstoten bij een nachtclub

ROOSENDAAL - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag drie Roemeense mannen aangehouden die op de Bloemenmarkt in Roosendaal een onbekende man flink mishandelden. De daders zijn gepakt, maar het slachtoffer heeft zich nog niet bij de politie gemeld.

Iets na middernacht begint een groepje mannen een onbekende man toe te takelen, aldus de politie. Het slachtoffer krijgt verschillende kopstoten en een vuist in het gezicht. De politie komt snel naar de nachtclub toe, maar een 31-jarige verdachte geeft zich niet snel gewonnen.

Pepperspray

Hij stribbelt tegen en er ontstaat er een worsteling tussen de agenten en de man. Er is pepperspray nodig om de man rustig te krijgen. Tijdens de worsteling raken er twee geparkeerde auto’s licht beschadigd. De eigenaren zijn hiervan op de hoogte.

De twee andere vechtersbazen (24 en 26) proberen snel in hun auto te vertrekken. Ze worden tegengehouden door agenten en zijn meegenomen naar het politiebureau in Breda. De drie verdachten zitten nog vast en worden zondag gehoord. Het slachtoffer is weggegaan en heeft zich niet gemeld bij de politie.