Vrouw in levensgevaar en man zwaargewond na ongeluk in Duitsland

SCHöNINGHSDORF - Een vrouw uit Den Bosch is zaterdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een auto-ongeluk in Schöninghsdorf, een Duits dorp ten oosten van Emmen. Haar stadgenoot, die de wagen bestuurde, raakte zwaargewond.

De chauffeur verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur, raakte in een slip en botste tegen een boom. Het ongeval gebeurde op de Schöninghsdorfer Straße, in de richting van Hagen.



Naar ziekenhuis gebracht

De twee slachtoffers, beiden twintig jaar oud, zijn naar een ziekenhuis in Meppen gebracht. Ze moesten door de brandweer uit het wrak worden bevrijd.



Volgens een mededeling van de politie zijn er 45 brandweerlieden ingezet. De politie onderzoekt het ongeluk.