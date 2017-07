Auto schiet dwars door de heg en belandt in voortuin

VEGHEL - Een automobilist is zondagmiddag na een botsing met een bestelbusje op de Vorstenbosscheweg in Veghel in een voortuin beland. De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Over de ernst van de verwondingen van de bestuurder is nog niks bekend. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Wel is goed te zien dat de auto door de klap dwars door de heg heen is geschoten.



Schade

De auto heeft flinke schade opgelopen. Een takelwagen is opgeroepen om het voertuig weg te halen.