Danny van Poppel neemt leiding in Ronde van Polen

KATOWICE - Wielrenner Danny van Poppel uit Moergestel is de nieuwe leider in de Ronde van Polen.

De sprinter van Sky verloor zondag weliswaar in de sprint van de tweede etappe van de Italiaan Sacha Modolo, maar mocht toch naar het podium om de leiderstrui in ontvangst te nemen. Broer Boy van Poppel eindigde als vierde.



Zaterdag was Van Poppel in de openingsrit als derde geëindigd achter de Slowaakse wereldkampioen Peter Sagan en de Australiër Caleb Ewan.