Dronken man rijdt met slakkengang over de snelweg

OUD GASTEL - De politie heeft zondagochtend een man van de weg geplukt die in beschonken toestand gevaarlijk langzaam over de snelweg reed. De 52-jarige man uit Roosendaal reed met 40 kilometer per uur op de A17, waar 130 kilometer per uur is toegestaan.

Rond negen uur ’s ochtends kwam er melding bij de politie binnen van een man die ter hoogte van Oud Gastel slingerend en zeer langzaam over de weg reed. Bij een tankstation waar de bestuurder stopte, bleek dat hij niet alleen heel dronken was, maar ook dat zijn rijbewijs al eerder is ingenomen vanwege rijden onder invloed.

Hoge score

De verdachte had 1000 ug/l in zijn adem, dat is meer dan 4,5 maal de toegestane limiet. Hij is bekeurd.