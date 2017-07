Dalmatiër zit klem in hek, brandweer bevrijdt de hond

BOXTEL - Een bijzondere klus voor de brandweer in Boxtel zondagavond. Een dalmatiër zat klem in een hek in de buurt van de Scheepdonkseweg in Boxtel en moest worden bevrijd.

Met een apparaat wisten de brandweermannen de spijlen van het hek uit elkaar te duwen, zodat het beestje zijn wandeling weer kon vervolgen. De baasjes van de viervoeter waren hierbij aanwezig.



Niet gewond

Hoe lang de dalmatiër vastzat, is niet bekend. De hond heeft niks aan het voorval overgehouden.