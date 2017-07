Kromowidjojo pakt zilver op slotdag WK zwemmen: 'Geweldig, vooral met deze tijd'

BOEDAPEST - Ranomi Kromowidjojo heeft op de slotdag van de WK in Boedapest haar vierde medaille gepakt. De 26-jarige zwemster van NTC Eindhoven tikte zondag in de finale van de 50 meter vrije slag als tweede aan, vlak achter wereldrecordhoudster Sarah Sjöström.

De Zweedse zegevierde in 23,69 seconden, Kromowidjojo zette met 23,85 een nieuw Nederlands record neer. Het was de eerste keer dat ze onder de 24 seconden dook.



“Tweede van de wereld worden is geweldig, vooral met deze tijd'', zei 'Kromo' bij de NOS. “Ik moest gewoon onder die 24 seconden zwemmen, dat wil ik al vijf jaar. Dit is voor mij een enorm persoonlijk record. Twee tienden onder mijn vorige pr, dat is supergoed.”



Kromowidjojo pakte deze week in Boedapest vier medailles, waarvantwee individueel. “Ik heb ervan genoten, lekker geracet en gewoonkeihard gezwommen.”