Motorrijder eindigt gewond op fietspad na ongeluk met auto

OOSTERHOUT - Een motorrijder is zondagavond gewond geraakt bij een ongeluk met een auto in Oosterhout. De bestuurder van de motor kwam meer dan tien meter van het ongeluk terecht op het fietspad. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook twee inzittenden van de auto raakten gewond.

De auto en de motor raakten elkaar even voor half negen op de Wilhelminalaan. Er werden een traumahelikopter en drie ambulances opgeroepen. Hoe ernstig de motorrijder er aantoe is, is niet bekend.



De trauma-arts is bij het slachtoffer in de ambulance gestapt. Ook een van de inzittenden van de auto moest met een ambulance naar het ziekenhuis.



Veel schade

Door de klap zit de rechter voorkant van de auto flink in elkaar. De motor is er nog slechter aan toe. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.