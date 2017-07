Plofkraak in Oss, geldautomaat uit gevel geblazen

OSS - Op een geldautomaat in winkelcentrum De Ruwert in Oss is in de nacht van zondag op maandag een plofkraak gepleegd. De automaat zat aan de buitenkant en is rond drie uur ‘s nachts uit de gevel geblazen. Of de daders iets buit hebben gemaakt, is niet bekend.

De politie meldt dat de daders ervandoor gingen in een donkere Audi. Hoe groot de schade precies is, is niet duidelijk. Specialisten hebben gekeken of er explosiegevaar was en onderzoek gedaan.



Het is de vierde plofkraak in de omgeving in een paar maanden tijd. Vorige week werd er ook al een flappentap in Heesch opgeblazen. Ook in Geffen en Vinkel werd eerder al toegeslagen.



Maatregelen

De Rabobank nam extra maatregelen na alle kraken. De pinautomaten gaan ’s nachts op slot. Rond elf uur komt er een grote stalen plaat met hangslot voor. Rond zes uur in de ochtend gaan de pinautomaten weer open.