Leegstaand café in Oss voor tweede keer getroffen door brand

OSS - In een leegstaand café aan de Berghemseweg in Oss heeft zondagnacht een felle brand gewoed. De vlammen sloegen uit het dak en de zolder stortte hierdoor in. Een week geleden was er ook al een brand in het pand.

De brand brak rond half vier ’s nachts uit. De zolder stortte ongeveer een half uur later in. Er vielen geen gewonden.



Oorzaak onbekend

Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. Volgens omwonenden is het pand verkocht aan een ondernemer die er een appartementencomplex wil bouwen en zou het café gesloopt worden.