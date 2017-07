'Infiltrant nekte van drugs- en wapenhandel verdachte advocaat Bart V.'

BREDA - Politie en justitie hebben een pseudokoper ingezet in het geruchtmakende onderzoek naar de 43-jarige Bredase advocaat Bart V. en twee medeverdachten die beschuldigd worden van wapen- en drugshandel. Er zijn inmiddels meerdere vuurwapens in beslag genomen. Dat melden goed ingevoerde bronnen aan De Telegraaf.

Het Openbaar Ministerie onthoudt zich van ieder commentaar op het omvangrijke onderzoek naar de advocaat en twee mannen uit Sint Willebrord, dat al anderhalf jaar loopt. De laatste twee zijn Arie van D. (70) en zoon Dennis (30).



Bijvangst

Volgens De Telegraaf was het rechercheonderzoek gericht op de vader en zoon en was de vanwege wanbeleid geschorste advocaat V. ’bijvangst’.



De telefoons van vader en zoon werden lange tijd getapt. Tijdens de afgeluisterde gesprekken kwam de Brabantse recordhouder tuchtzaken Bart V. in beeld. De advocaat zou in de conversatie hebben aangeboden om tegen betaling wapens en drugs te leveren. Hij had volgens de krant vooral een bemiddelende rol. De drie zouden daarnaast betrokken zijn geweest bij de handel in de stof MDMA en cocaïne.



Gefascineerd was door criminelen en misdaad

Uit onderzoek dat De Telegraaf deed naar de achtergrond van Bart V. blijkt dat de advocaat gefascineerd was door criminelen en misdaad. Hij ging erg amicaal om met Brabantse en Rotterdamse misdadigers. Zo kwam hij volgens bewoners van Sint Willebrord over de vloer bij een oud-lid van de motorclub No Surrender in het dorp.