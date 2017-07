Yoga en massage als 'dagbesteding': aangifte tegen zorginstelling om vervalste e-mails

EINDHOVEN - De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft aangifte gedaan tegen ggz-instelling Vitalis uit Eindhoven. De instelling zou een nagemaakte e-mail naar zorgverzekeraars hebben gestuurd waarin werd gezegd dat de NZa toestemming gaf voor het declareren van onder meer yoga en massages als psychiatrische behandeling, terwijl dit niet zo was. Dit meldt de Volkskrant.

De zorgautoriteit kwam erachter toen een financieel adviseur, die was ingeschakeld door Vitalis, vragen stelde aan de NZa over het bericht. Toen werd er ontdekt dat er uit de oorspronkelijke mail stukken waren verwijderd en andere toegevoegd.



Vitalis bedacht een manier om onverzekerde activiteiten als yoga, massages, alternatieve therapie en personal training via een omweg toch te declareren bij de zorgverzekering. Ruim driehonderd behandelaren sloten zich tegen betaling aan. Een deel van hen eist dat geld inmiddels terug.



Geen reactie

Niels Schellen, medeoprichter van Vitalis, vertelde in mei al aan de Volkskrant dat hij de massages, yoga en meditatie kon declareren door ze te labelen als dagbesteding. Dit keer wil hij niet reageren. “Ik weet van niks, mijn naam is haas”, zegt hij tegen de krant.



Schellen raakte eerder ook al in opspraak. Hij reed in 2011 dronken in op een terras. Hij was op dat moment directeur van de verslavingszorginstelling AddictionCare. Die organisatie werd ook beschuldigd van gesjoemel met dagbesteding.