Roosendaal maakt zich klaar voor de Draai: 'We zijn al om halfvijf begonnen'

ROOSENDAAL - Het draait maandag in Roosendaal maar om één ding: de Draai. Het wielerevenement, dat voorheen De Draai van de Kaai heette, is gestopt als criterium. Dit jaar bestaat De Kaai niet uit zomaar wat rondjes rond de kerk, maar moet het een echte koers over 120 kilometer worden.

Waar criteriums zoals de Acht van Chaam en Daags na de Tour in Boxmeer inzetten op bekende namen, gaat het bij De Kaai om het vastleggen van ploegen. Onder meer Sunweb, Roompot, Lotto NL Jumbo - met Lars Boom uit Vlijmen - en het Baby Dumpy Cyclingteam verschijnen aan de start.



"Wij willen een wédstrijd hebben", legt voorzitter Sander van Peer uit. "Wij gaan voor de wielerbeleving. Dat vinden wij belangrijker dan dat wij hier grote namen naartoe halen. En deze ploegen namen ook bekende namen mee. Niet de 'truidragers' uit de Tour, maar wel renners zoals zoals Lars Boom en Bram Tankink."



Om halfzeven beginnen de renners aan de dertig rondjes van vier kilometer. De verwachting is dat rond tien uur de winnaar bekend is.Eerder op de dag strijden ook de vrouwen in Roosendaal voor de winst. Onder andere de Brabantse rensters Puck Moonen, Marianne Vos, Thalita de Jong vertrekken om drie uur voor hun 60 kilometer-wedstrijd. Ook Nederlands kampioen tijdrijden, Annemiek van Vleuten, en Chantal Blaak, Nederlands kampioen op de weg, rijden mee.Joost van Oosterhout was 's ochtends vroeg al druk in de weer met de voorbereidingen voor de 'Draai'. Hij is verantwoordelijk voor de logistiek. "We zijn om halfvijf begonnen", laat hij weten. Ik zal blij zijn als het halfelf is en alles staat zodat we kunnen beginnen."Er moeten voor aanvang van het wielerevenement veel hekken geplaatst worden. "Hoeveel weet ik niet precies, maar het is een vrij groot gebied dat we moeten afzetten. Het parcours is iets groter dan dat van vorig jaar."