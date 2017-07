Ontruiming camping Fort Oranje gestart: 'Dit is een moeilijke dag'

RIJSBERGEN - Maandagochtend is begonnen met het ontruimen van camping Fort Oranje in Rijsbergen. De bewoners van 48 caravans op veld F moeten deze maandag weg zijn. Ze moeten zelf nieuwe woonruimte vinden.

De gemeente oordeelde eerder dat Fort Oranje een criminele vrijplaats is geworden en dat moet volgens de gemeente afgelopen zijn.



'Hier wordt niemand blij van'

De gemeente gaat er vanuit dat de bewoners die maandag weggaan zelf in staat zijn andere woonruimte te vinden. Eerder vertrokken sommige bewoners al vrijwillig van de camping. Ook werden leegstaande caravans geruimd.



"Dit is een moeilijke dag voor de betrokken bewoners", weet Louise Schneider van de Veiligheidsregio. "Hier wordt niemand blij van, maar we gaan verder met het uitvoeren van het zes weken geleden ingezette beleid."



Volgens Schneider kunnen bewoners met een zorgindicatie voorlopig op de camping blijven wonen.