Dronken bestuurder ramt lantaarnpaal en slaapt roes uit in auto

TILBURG - De politie heeft zondagnacht een dronken bestuurder aangehouden in Tilburg die zijn roes aan het uitslapen was in de auto. Daarvoor reed hij nog wel rond en zou hij een verkeerslicht omver hebben gereden.

Het verkeerslicht werd rond kwart voor drie uur ’s nachts uit de grond gereden op de Ringbaan-Zuid ter hoogte van de Tatraweg. De automobilist stopte na het ongeluk niet, maar ging ervandoor. Na een tip over de mogelijke vluchtroute, vonden agenten de gezochte auto en man op een parkeerterrein.



Het voertuig van de man had schade aan de voorkant. De bestuurder zelf was ondertussen languit in zijn auto gaan liggen en in slaap gevallen. De politie maakte hem wakker. Omdat hij nogal onvast ter been was, is hij aangehouden voor het mogelijk rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van een ongeval.