Geen Brabantse Miss World, maar Rachel werd wel tweede

TILBURG - De Nederlandse kandidaat voor de Miss World-verkiezing komt dit jaar niet uit Brabant, maar Rachel Aussems uit Tilburg mag zich wel 'runner-up' noemen. De 19-jarige werd zondag tweede tijdens de finale in Utrecht.

Philisantha van Deuren ging er met de kroon vandoor. Zij gaat Nederland vertegenwoordigen in China tijdens de mondiale verkiezing in november. Ze is de opvolger van Rachelle Reijnders uit Oss, die vorig jaar won.



ZIE OOK: Gaat één van deze Brabantse schonen Miss World worden?



Rachel stond samen met twee andere Brabantse kandidaten op het podium. De 19-jarige Suzan Hagendijk uit Etten-Leur en 25-jarige Jessica Whormann waren ook een van de zestien finalisten.