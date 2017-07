Controleer je eieren! Tientallen kippenbedrijven geblokkeerd na vondst van gif

EINDHOVEN - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft tientallen leghennenbedrijven geblokkeerd. De eieren van deze bedrijven worden vernietigd omdat ze het gif Fipronil bevatten. De eieren van één bedrijf zijn zelfs een gevaar voor de volksgezondheid. De NVWA roept mensen daarom op om eieren thuis te controleren aan de hand van de code op het ei.

Mensen kunnen de eieren die ze thuis hebben liggen online controleren. De code op de gevaarlijke eieren is X-NL-40155XX. Andere eieren kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen.



Brabant

Hoewel de NVWA geen namen van bedrijven bekend maakt mag volgens een woordvoerster aangenomen worden dat daaronder ook pluimveebedrijven in Brabant zijn.



De geblokkeerde bedrijven hebben hun stallen laten ontsmetten door het Barneveldse bedrijf Chickfriend. En dat bedrijf gebruikte een schoonmaakmiddel met het verboden gif fipronil.



Hoewel er bij het eten van de meeste eieren geen groot gevaar voor de volksgezondheid is, kan fipronil schade veroorzaken aan organen als nieren, de lever en de schildklier. Dat gebeurt overigens pas als mensen langere tijd eieren eten waar fipronil in zit.



Bloedluis

Chickfriend adverteerde met een middel om bloedluis bij kippen te bestrijden. Die luizen maken kippen ziek waardoor ze minder eieren leggen. De bloedluis is moeilijk te bestrijden.





Chickfriend zou het middel gekocht hebben bij Poultry-Vision in Weelde. De politie deed daar onlangs een inval op verzoek van het Belgische voedselagentschap FAVV. De Belgen verdenken het bedrijf er van, een wel toegestaan middel gemengd te hebben met het verboden fipronil.Fipronil is een insecticide die vaak wordt gebruikt om vlooien, mijten en teken te bestrijden. Het mag niet worden gebruikt bij dieren die bestemd zijn om op te eten. Fipronil is voor het eerst aangetroffen in juni 2017 in eieren bij een leghenbedrijf in België.De bedrijven die zijn geblokkeerd mogen geen eieren, kippen of mest afvoeren. Als monsters uitwijzen dat de eieren geen fipronil bevatten, dan worden deze bedrijven weer vrijgegeven.De NVWA heeft op haar eigen website antwoorden geplaatst voor consumenten die vragen hebben over gezondheid.