De raskatten van Ranomi logeren in Gemert (en ze zijn net zo stoer als hun baasje)

GEMERT - Terwijl Ranomi Kromowidjojo in Boedapest zwemmend de ene na de andere medaille haalt, logeren haar twee raspoezen in het kattenhotel van Wendy Govers in Gemert.

Cats Only biedt onderdak aan de twee Maine Coons, een kattensoort die bekend staat om zijn lange pluizige haar. Mushi is een knuffelkont. Sunny, de witte, is de belhamel. Mushi is – chic gezegd – een black tortie. Bruin met vlekken dus.





"Hij doet alsof hij heel stoer is", vertelt Wendy. "Hij onderneemt van alles. Van de ouders van Ranomi hoorde ik dat ze nieuwe luxaflex hebben moeten nemen, omdat hij de touwtjes ervan had opgegeten."En dat is niet het enige wat hij heeft verorberd. "Vorig jaar heeft hij volgens Ranomi bij haar thuis de stok van de speelhengel opgegeten. Ze waarschuwde me nog: let daar de volgende keer svp op." Sunny moet beziggehouden worden, zo veel is duidelijk.Sunny en Mushi kunnen goed alleen zijn. "Ze willen dolgraag aangehaald worden, maar ze kunnen zich ook zelf goed bezighouden met klimmen. In hun kamer zijn overal plankjes zodat ze de hoogte in kunnen. Door de lucht maken ze hele rondjes."De twee Maine Coons zijn geregeld te gast in Gemert. Vorig jaar twee keer, dit jaar drie keer. Ze hebben daar een eigen kamer met XL tuin. Steeds dezelfde, want "katten houden niet van vakantie; behalve als ze ergens gewend zijn".De Eindhovense is gek op haar katten: ze heeft een speciaal Instagramaccount met 162 foto's van Sunny en Mushi .