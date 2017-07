Kapotte auto leidt politie naar nepkleding, nepparfum en neptassen

TILBURG - Een 31-jarige Tilburger is zondagavond aangehouden nadat in zijn auto verschillende dozen met nepkleding werden gevonden.

Een agent zag de man rond kwart voor negen over de Bredaseweg rijden. Omdat de auto opvallend veel schade had, besloot hij de bestuurder te controleren.



Toen de bestuurder de kofferbak van de auto opende, zag de agent daar ook tientallen nieuwe schoenen liggen. Hij vermoedde dat de schoenen waren voorzien van een nepmerk. Daarop werd besloten ook het huis van de man in de Tilburgse wijk Korvel te doorzoeken.



Hier vond de politie een grote hoeveelheid nepparfums, neptassen en nepkleding. Dit is allemaal in beslag genomen, evenals busjes met pepperspray.



In het huis hing een penetrante hennepgeur. In de kelder werd na onderzoek een hennepkwekerij met ruim driehonderd planten ontdekt. De hennepkwekerij is geruimd. Er werd ook een kleine hoeveelheid speed gevonden. Dit is ook in beslag genomen.