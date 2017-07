Rabobank wil beveiligers bij geldautomaten na vierde plofkraak in korte tijd

OSS - De Rabobank in Oss en Bernheze overweegt ’s nachts beveiligers bij geldautomaten neer te gaan zetten. Ook denkt de bank eraan om ‘enkele van de 32 automaten’ helemaal te sluiten. Dit laat directeur Ronald van Hintum weten nadat er zondagnacht weer een plofkraak is geweest op een van de automaten.

"We zijn uiteraard geschrokken door wat er heeft plaatsgevonden. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen", zegt hij. "We doen er alles aan om de risico’s tot een minimum te beperken."



De Rabobank wil daarom dus permanente bewaking. "We zouden graag beveiligers willen, maar bijvoorbeeld ook vaste camera’s." Ook kan het dus zijn dat sommige pinautomaten helemaal verdwijnen. “Dat zijn allemaal dingen waar we op dit moment over nadenken”, laat Van Hintum weten.



Vierde keer

In Oss is zondagnacht de vierde plofkraak in de omgeving gepleegd in een paar maanden tijd. Vorige week werd er een automaat van de ING in Heesch opgeblazen. Ook in Geffen en Vinkel was het eerder al raak.



De Rabobank nam eerder ook al maatregelen. Mensen kunnen ’s nachts niet meer pinnen. Rond elf uur komt er een grote stalen plaat met hangslot voor een automaat. Rond zes uur gaat die er weer af.



Bij de automaat in winkelcentrum De Ruwert in Oss was dit overigens nog niet het geval. “We hadden de materialen al wel besteld, maar de platen waren nog niet geleverd”, vertelt de directeur. "Die was 's nachts dus nog open."