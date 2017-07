Zomervakantie? In dit maisdoolhof van 5 voetbalvelden groot kun je uren verdwalen

PRINSENBEEK - Als je 'wisselvallig' op zoekt in het woordenboek, dan staat daar 'de zomer van 2017' achter. Wat doe je dan als de kinderen zich vervelen tijdens hun vakantie? Het doolhof in! Doolhoven heb je in allerlei soorten en maten, maar dat van de 68-jarige Piet Mathijssen is wel heel bijzonder. Zijn maisdoolhof in Prinsenbeek beslaat maar liefst vijf voetbalvelden, maar toch maakt hij het helemaal alleen. Wij namen een kijkje.

Als eigenaar van camping Hof van Overveld zoekt Piet constant naar leuke ideëen voor nieuwe activiteiten.In 1991 'bouwde' Piet het allereerste maisdoolhof van Nederland. Hij is zelf van het begin tot het eind verantwoordelijk. "Ik ontwerp het en vervolgens zaai ik het hele veld in. Wanneer de planten de vijftien centimeter bereiken, worden ze bespoten met onkruidbestreider."Dit zorgt ervoor dat Piet meer tijd heeft om de vormen van het doolhof uit te schoffelen. Daar heeft hij in totaal drie weken voor nodig.Elk jaar bedenken Piet en zijn vrouw een ander thema waar ze een speurtocht aan koppelen. Dit jaar staat schilder Piet Mondriaan centraal omdat kunststroming De Stijl honderd jaar bestaat. In het maisdoolhof zitten een aantal letters verstopt die samen een oplossing vormen. Snel de uitgang vinden is dus niet de bedoeling. "Het gaat meer om de beleving dan om de snelheid", aldus de vrouw van Piet.Het 'Mondriaandoolhof' van Piet is tot eind oktober te bewonderen bij camping Hof van Overveld in Prinsenbeek. Te ver weg? Dan kun je onder meer terecht bij maisdoolhoven in:- Boxtel (Boerderij 't Dommeltje)- Dongen ('t Fazantje)- Halsteren (Intratuin)- Udenhout (camping De Zandley)