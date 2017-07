Hondenliefhebbers tegen sluiting waterplas waar Belg verdronk: 'Het is niet eerlijk'

BUDEL-DORPLEIN - "Wij hebben geen zin om de dupe te worden van één man die – tegen de regels in – ging zwemmen en verdronk. Wij willen gewoon met onze kinderen en honden wandelen rond waterplas De Hoort in Budel." Dat vinden meer dan 1000 mensen die een petitie daarover op Facebook hebben getekend.

Ze zijn fel tegen het plan van de eigenaar van de zandafgraving om hekken te repareren of neer te zetten. Zondag is een demonstratie tegen dit voornemen gepland.



Zinkfabrikant Nyrstar, gaat het terrein uit veiligheidsoverwegingen totaal afsluiten. Er komen verbodsborden én de mededeling 'gevaarlijk zwemwater'. 7 augustus begint de eigenaar van de waterplas daarmee.



Mag niet, toch gedaan

Aanleiding voor de maatregelen is dat in mei hier een Belg verdronk. Tot nu toe konden wandelaars en hondenuitlaters tussen zonsondergang en –opgang het wandelpad langs de zandafgraving op. Zwemmen mag niet, maar dat deden de mensen toch.



De voorgenomen sluiting schiet veel inwoners van Budel, Weert en het Belgische Hamont in het verkeerde keelgat. Er is vooral veel onbegrip. Zo vindt Mieke Mulder uit Maarheeze ’t 'niet eerlijk voor alle mensen die zich keurig aan de regels houden'.



'Doe even normaal'

Ons Anja uit Hamont stelt: "Wij wandelaars, met of zonder hond, mogen niet de dupe worden van één zo een oetlul." Ook Peter van Klimmenade uit Budel-Dorplein snapt ’t niet: "Als er iemand in zwembad verdrinkt sluiten ze het toch ook niet?"



Nel Piek uit Weert vindt ook dat de plas moet openblijven: "Doe even normaal, sluit niet alles af omdat er een ongeluk kan gebeuren. Dat kan eigenlijk overal gebeuren."



Vooral hondenbezitters maken zich boos. Edwin van Gaal uit Budel schrijft: "Onze hond Pip zou doodongelukkig worden als ze hier niet meer kan gaan wandelen met haar zusje Juul."