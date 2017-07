Etienne Bax verliest van broer Robbie, coureur blijft wel leider WK-ranglijst

MöGGERS - Etienne Bax blijft leider in het WK zijspancross. Zondag won broer Robbie als bakkenist van Daniël Willemsen de Grand Prix van Oostenrijk, Bax eindigde door met Nicolas Musset als derde.

Tot de laatste ronde vocht Bax om de dagzege, maar na een aanrijding met concurrent Willemsen kwam hij ten vel en moest hij genoegen nemen met een derde plaats. Met twee keer een derde plaats eindigde Bax met Musset ook als derde in het dagklassement.



"Het was geen makkelijke dag", zegt Bax. "Na twee keer een slechte start moesten we hard werken en alles geven. We kwamen voor de winst, maar dat is niet gelukt. Dank aan het team en iedereen die ons steunt."Bax heeft momenteel 364 punten in het WK zijspancross. De Fransman Valentin Giraud heeft dertien punten minder, Willemsen staat derde met 27 punten achterstand. De volgende Grand Prix is op 13 augustus in Stelpe in Letland.