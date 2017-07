Bakplaat vliegt in de fik in restaurant Efteling

KAATSHEUVEL - In de Efteling heeft maandagochtend brand gewoed in restaurant de Steenbok. Het vuur was snel onder controle.

Het vuur brak rond halftwaalf uit in het take-awayrestaurant in het attractiepark. Volgens een woordvoerder van de brandweer stond een bakplaat in brand. De kleine brand was snel geblust.



Ontruiming

Toen het vuur uitbrak was het restaurant nog niet open voor de bezoekers. De medewerkers konden zich optijd in veiligheid brengen. Niemand raakte gewond. Zo laat de Efteling weten.



Restaurant de Steenbok staat vlakbij de bobsleebaan in het themagedeelte Anderrijk in de Efteling.