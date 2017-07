Marechaussee voert actie: kans op langere wachttijden Eindhoven Airport

EINDHOVEN - De Koninklijke Marechaussee op Eindhoven Airport gaat komende vrijdag actie voeren voor een betere cao. Het gaat om stiptheidsacties waarbij de paspoortcontrole extra streng is. Daardoor kunnen de wachttijden voor de reizigers oplopen.

Ook zullen de militairen flyers uitdelen aan de reizigers op de luchthaven, waarin de reden van de actie wordt uitgelegd.



Maat is vol

Volgens de vakbonden zit het cao-overleg bij Defensie al sinds april muurvast. Het eindbod van Defensie werd verworpen door de overgrote meerderheid van de vakbondsleden. De onvrede bij het defensiepersoneel zit volgens de bonden diep: "De jarenlange bezuinigingen en reorganisaties, de personeelstekorten die daarvan het gevolg zijn en het voortdurende beroep dat de politiek doet op de loyaliteit en flexibiliteit van het personeel hebben hen uitgeput. De maat is vol!"



De vakbonden willen voor hun leden meer loon, een realistische pensioenleeftijd, passend bij de risico’s en (geestelijke en lichamelijke) belasting die het beroep van militair met zich meebrengt. Ook zouden er meer tijdelijke contracten moeten worden omgezet in vaste banen.



Ook op Rotterdam Airport zijn vrijdag stiptheidsacties van de Marechaussee. Op Schiphol wordt alleen nog geflyerd.