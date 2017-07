'Net alsof ik in oorlogsgebied ben', bewoners bekijken opruimwerkzaamheden Fort Oranje

RIJSBERGEN - Met kranen zijn tientallen lege caravans maandagochtend verwijderd van de vervallen camping Fort Oranje in Rijsbergen. De bewoners van 48 caravans op veld F moesten deze ochtend hun onderkomen verlaten. Dit gebeurde rustig, maar de bewoners zagen het met gemengde gevoelens aan.

Jerry bekijkt de opruimwerkzaamheden vanuit zijn tuin. "Ik moest om halfnegen vertrokken zijn, met heel mjn hebben en houden. Maar ik kan nergens heen", legt hij uit. "Ik ga niet vrijwillig weg. Maar ik ga niet moeilijk doen als de politie me van het terrein af wil zetten, hoor. Dan mogen ze me begeleiden."



'Vlak voor het weekend, probeer dan nog maar iets te regelen...'

Jerry vernam donderdag dat hij weg moest van Fort Oranje. "Toen ik donderdagavond thuiskwam van mijn werk hing er een brief met de boodschap dat we vandaag vanaf halfnegen vertrokken moesten zijn. Dat we de camping niet meer op mogen."



Hij was al bezig met het regelen van andere woonruimte. "Ik heb ook een bezichtiging gepland staan, begin augustus. Maar dan krijg je dit op je dak, vlak voor het weekend! Probeer dan nog maar eens iets te regelen, dat lukt niemand. De gemeente heeft dus schijt aan de mensen. Ze trappen je hier gewoon vanaf, met heel je hebben en houden."



'Wil in een bed slapen en douchen'

"Vrijdag was de enige werkdag waarop ik nog iets kon proberen te regelen. Natuurlijk heb ik dat geprobeerd, maar dat is niet gelukt. Ik heb de rest van de dag besteed aan het vinden van onderdak voor mijn honden en een plek om mijn spullen op te slaan. Ik heb een opslagbox kunnen regelen voor mijn persoonlijke spulletjes en mijn kleding. Maar voor mijn grote spullen zoals mijn bankstel en de kledingkast is dit niet gelukt. "



Hij heeft wel een hotel geboekt. "Voor het geval dát. Want ik werk gewoon. Ik wil in een bed kunnen slapen en kunnen douchen, zodat ik fris en fruitig op mijn werk kan verschijnen."



Bombarie

Jerry is hondentrainer van beroep en woonde sinds anderhalf jaar op Fort Oranje. "Ik had hier kennissen wonen en hier was de huur heel laag", legt hij uit. "Zo kwam ik hier terecht. Hier zeurde niemand over de honden die ik trainde. Het is me hier prima bevallen. Criminaliteit is er, ja. Maar dat is in elke woonwjk in het hele land zo. Dus ben ik hier blijven plakken. Het beviel heel goed."



Het vertrek valt hem daarom zwaar. Maar hij wacht rustig op wat komen gaat. "Ik kan wel bombarie maken, maar daar heb ik alleen mezelf mee", weet hij. "Natuurlijk ben ik boos en gestrest, maar ik laat het op me afkomen."



'Klap gekregen van moord'

Een van de bewoners die nog wel even mag blijven op Fort Oranje is de Martin, de vader van het 'meisje van Nulde'. "Mijn caravan staat tussen die kranen daar", wijst hij. "Ik mag voorlopig nog even blijven staan, tot er een oplossing voor me gevonden is. Ik zit namelijk in een zorgtraject. Ze hebben beloofd me te helpen met het vinden van vervangende woonruimte. Ik heb regelmatig gesprekken met mensen die hiermee bezig zijn. Ik wacht geduldig af."



In 2001 werd zijn dochter vermoord. "Daar heb ik een klap van gekregen en die voel ik nu nog", legt hij uit. "Dat is een van de redenen dat ik hier zit, om mijn leven op orde te krijgen."



Koude kleren

Ondanks dat de ontruimingen hem nog niet treffen, doen de werkzaamheden hem wel wat. "Dit gaat je niet in de koude kleren zitten. Ik zat hier voor mijn rust. In het begin had ik die rust hier. Nu krijg je dit gezeik er allemaal bij. Het is nu net alsof ik in een oorlogsgebied ben terechtgekomen. Ik hoop dat ik vanavond normaal over dit veld kan lopen met mijn hond. Dat ik niet eerst de boel moet vrijmaken."



Erg gezellig wonen wordt het zo niet. "Maar ik laat me niet zomaar wegsturen. Ik zat hier om mijn leven op orde te krijgen. Dat ging aardig de goede kant op, maar nu komt dit er allemaal bij. Ik heb een hoop stress. Ik probeer overal een oplossing voor te verzinnen, maar ik heb toch elke week een gesprek met een psychiater en een psycholoog. Dit helpt niet, nee..."