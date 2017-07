Auto schept voetganger op zebrapad in Oss

OSS - Een overstekende voetganger is maandagmiddag aangereden door een auto in Oss. Dit gebeurde rond één uur op de Wolfskooi. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De man stak over bij een zebrapad toen hij door de auto werd aangereden. Naast een ambulance was ook een traumahelikopter ter plekke om de zwaargewonde man te behandelen. Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend.