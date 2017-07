Aan deze opblaasflamingo klopt iets niet: 'Die snavel in je nek, dat dobbert niet lekker'

DEN BOSCH - Een lieve flamingo, maar hij prikt de hele tijd in je nek. Het is niet lekker dobberen met de zwemband die Lotte den Besten uit Den Bosch van een vriendin kreeg. Die had de vogel-met-de-nek-verkeerd-om bij Intertoys gekocht. Op Facebook doet haar vriend zijn beklag.

"We zijn op vakantie op Mallorca", vertelt Lotte aan Omroep Brabant. "De tweede dag blies ik de zwemband op. Dat had ik thuis nog niet gedaan. 'Dit klopt niet', dachten we meteen. Op de verpakking staat de nek de andere kant op."



De zwemband drijft goed, "maar steeds die snavel in je nek is niet prettig." De studente communicatie brengt veel tijd met vriend Niek Deckers (student horecaopleiding) en nog twee stellen door op het strand. "Het is hier lekker weer."



Ruimdenkend

De vriendin die de aankoop deed, heeft ook een zwemband. Dat is wel een goeie. "De onze is anders dan zijn vriendje. Maar we zijn ruimdenkend, we accepteren hem gewoon. Ook al is 'ie anders", vertelt Niek.



Bij wijze van grap heeft hij een bericht met foto online geplaatst."Deze flamingo heeft een afwijking", schrijft hij op Facebook. "Wat is er misgegaan tijdens de zwangerschap?"



Dat bericht is maandagmiddag inmiddels 22.000 keer bekeken. Deckers vertelt: "Intertoys bood ons aan om de band te komen ruilen. En inmiddels heeft iemand er ook al 50 euro voor geboden. Maar we doen 'm niet weg. We zijn aan hem gehecht geraakt."Overigens is het roze opblaasfiguur bij de speelgoedketen inmiddels uitverkocht