Unieke major-nederlaag Michael van Gerwen, eerste sinds december 2015

VLIJMEN - Raymond van Barneveld versloeg Michael van Gerwen eind december 2015 op het WK. Sinds die nederlaag verloor de regerend wereldkampioen geen wedstrijd in de knock-outfase van een groot toernooi, tot afgelopen week. Phil Taylor won van Van Gerwen tijdens de World Matchplay.

In 2015 verloor Van Gerwen in een bloedstollende partij van Van Barneveld (4-3). Daarna ging het goed met Mighty Mike. Het begon met winst van The Masters, daarna won hij in 2016 ook de UK Open, Premier League Darts, World Matchplay, World Grand Prix, European Darts Championship, Grand Slam of Darts en de Players Championship finals.Naast het winnen van alle majors pakte Van Gerwen in 2016 nog een hoop toernooizeges. Hij verbrak het record van Taylor, de Engelsman won in 2009 in totaal 23 toernooien. Van Gerwen won er twee meer.In 2017 ging Van Gerwen vervolgens verder met het winnen van toernooien. De mooiste zege was de eerste major van 2017, het WK. “Ik heb kippenvel, overal. Ik heb hier heel het jaar hard voor gevochten. Ik heb er ook veel voor moeten laten. Ik ben ontzettend trots op mezelf dat ik dit heb weten te doen.”Na het WK won Van Gerwen The Masters en de Premier League Darts. Tussendoor won Peter Wright won tussen de laatste twee toernooien de UK Open. Van Gerwen verloor niet op dat toernooi, hij ontbrak door een rugblessure.Afgelopen week verloor Van Gerwen van een getergde Taylor. De Engelsman won in de kwartfinale van Van Gerwen, vervolgens won hij van Adrian Lewis en in de finale was hij te sterk voor Peter Wright.Na de nederlaag tegen Taylor heeft Van Gerwen even vrijaf. Op eigen verzoek doet hij niet mee aan de Auckland Darts Masters, Melbourne Darts Masters en Perth Darts Masters. In de periode dat hij niet in wedstrijdverband gooit is hij met zijn vrouw Daphne in afwachting van hun eerste kind.Begin september maakt de nummer één van de wereld zijn rentree.